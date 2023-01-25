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Корупційні скандали в Україні не стосувалися допомоги США, – Держдепартамент

Давні побоювання щодо політичної корупції в Україні сприяли закликам обмежити американську допомогу Україні.

Корупційні скандали в Україні не стосувалися допомоги США, – Держдепартамент
Нед Прайс
Фото: US Embassy and Consulates in Russia

Звинувачення у корупції, які призвели до звільнень в українському уряді, не стосувалися військової та гуманітарної допомоги на мільярди доларів, наданої Сполученими Штатами.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, пише The New York Times.

Він підкреслив, що адміністрація Байдена “не знає про будь-яку допомогу США”, яка б потрапила в епіцентр скандалів.

“Ми надзвичайно серйозно ставимося до нашої відповідальності щодо забезпечення належного нагляду за всіма формами допомоги США, яку ми надаємо Україні”, – сказав Прайс. 

Видання зазначає, що давні побоювання щодо політичної корупції в Україні сприяли закликам до Конгресу обмежити американську допомогу Україні.

Нагадаємо, через скандал із закупівлями харчування для ЗСУ подав у відставку заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов. У Міноборони називають звинувачення у корупції необґрунтованими, однак очільник міністерства Олексій Резніков прохання про відставку підтримав.

Окрім того, звільнили з посади нещодавно підозрюваного у хабарництві заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського.

Також звільнено заступника Генерального прокурора України Олексія Симоненка. Заяву про звільнення він написав після скандалу щодо його поїздки у закордонну відпустку на Новий Рік під час воєнного стану.

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