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МАГАТЕ знову підтвердило відсутність зброї на українських АЕС

Росія вкотре звинуватила Україну у використанні майданчиків АЕС для зберігання військового обладнання, що надоходить зі західних країн.

МАГАТЕ знову підтвердило відсутність зброї на українських АЕС
Фото: ЕРА/UPG

На українських атомних електростанціях, які інспектує Міжнародне агентство з атомної енергії, не зберігається військова техніка.

Про це 24 січня очільник ядерної служби ООН Рафаель Гроссі заявив депутатам Європарламенту у вівторок, пише CNN.

“Сьогодні вранці я доручив своїм командам зайнятися всебічним оглядом об’єктів у співпраці з їхнім українським керівництвом, щоб з’ясувати, встановити, чи справді якась військова техніка зберігається, розміщується чи переміщається туди. І, звичайно, результати цих перевірок були негативними”, – сказав Гроссі.

Він зазначив, що МАГАТЕ вже “вдруге спокійно і технічно змогло розвінчати звинувачення в незаконних і дуже небезпечних речах, що відбуваються на цих об'єктах”. 

Коментарі Гроссі прозвучали наступного дня після того, як Росія знову звинуватила Україну у використанні майданчиків атомних електростанцій для зберігання зброї, що надоходить зі західних країн.

Раніше Гроссі заявив, що створення охоронної зони навколо Запорізької АЕС відбувається "не так швидко, як очікувалося".

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