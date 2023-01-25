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Нам потрібна міцна держава, і Україна буде саме такою, - Зеленський

Росія готується до нової хвилі агресії – з тими силами, які вона здатна мобілізувати.

Нам потрібна міцна держава, і Україна буде саме такою, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Володимир Зеленський провів тривалі переговори з Президентом Франції Макроном, за результатом яких подякував йому за готовність посилити українську протиповітряну оборону, розширити нашу бронетанкову співпрацю. Саме цей бронетанковий елемент стає дедалі вагомішим для ситуації на фронті, як і артилерійський.

Про це у своєму зверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

“Росія готується до нової хвилі агресії – з тими силами, які вона здатна мобілізувати. Зараз окупанти вже посилюють тиск на Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках. А хочуть посилити тиск масштабніше. Щоб не визнавати помилковість агресії, господарі Росії хочуть кинути більше своїх людей і техніки в бойові дії. А отже, ми всі у вільному світі маємо посилювати нашу співпрацю, щоб не лише відповісти на чергові російські злочинні дії. Хоча це буде, звичайно. Буде відповідь. А щоб настільки, наскільки можливо, не допустити нових російських злочинних дій”, - повідомив президент.

Він наголосив, що ініціатива у війні має залишатися за нашими силами.

“Є новий пакет підтримки від Фінляндії, зокрема оборонної. Є готовність посилювати санкції проти Росії та долучитися до наших дипломатичних ініціатив. Є бачення того, як можемо з користю для наших країн використати цей рік для співпраці в межах європейських та євроатлантичних інституцій”, - зазначив Володимир Зеленський.

Президент України підписав кілька указів про відзначення нагородами захисників і захисниць нашої держави.

“Сьогодні відзначається День зовнішньої розвідки України. Тож сьогодні я спеціально відзначив нагородами працівників розвідки. Звичайно, прізвища й конкретні підстави для цього нагородження називати публічно не можу, але це за те, що дає змогу нашій державі бачити й розуміти більше. І я хочу привітати всіх наших розвідників – тих, хто розширює можливості України та істотно зменшує можливості ворога. Дякую вам за службу!”, - подякував Верховний головнокомандувач.

Також Володимир Зеленський підписав укази про відзначення державними нагородами бійців нашої армії, зокрема 93-ї окремої механізованої бригади за особисту особливу хоробрість та героїзм. А також бійців Національної гвардії, зокрема 3-ї та 4-ї бригад оперативного призначення Нацгвардії.

“Відзначив нагородами сьогодні і бійців Повітряних сил за дуже потрібну результативність. Бійців територіальної оборони – за героїзм і взірцево ефективне виконання бойових завдань”, - додав голова держави.

Також Зеленський підписав указ про присвоєння Вільнюсу почесної відзнаки “Місто-рятівник” за все, що було зроблено і містом, і Литвою загалом для допомоги нам у боротьбі проти російського терору.

Президент наголосив, що Україна потребує не 10 чи 15 танків, потреба більша. Необхідна кількість танків у союзників є. 

“Сьогодні суспільство побачило чергові кадрові рішення, які були ухвалені. Я підкреслю це слово – “чергові”. Відповідні кроки будуть і надалі – кожен із них суспільство побачить і, я впевнений, підтримає”. - наголосив Зеленський.

Президент також анонсував ще одне рішення РНБО, яке він ввів у дію, і пообіцяв згодом надати деталі.

Нагадаємо, всесвітньо відомий виконавець кантрі-музики, багаторазовий лауреат премій “Греммі” й Academy of Country Music Awards Бред Пейслі долучився до команди амбасадорів фандрейзингової платформи United24 .

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