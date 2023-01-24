Музикант Бред Пейслі долучився до команди амбасадорів фандрейзингової платформи UNITED24

Всесвітньо відомий виконавець кантрі-музики, багаторазовий лауреат премій “Греммі” й Academy of Country Music Awards Бред Пейслі долучився до команди амбасадорів фандрейзингової платформи United24 .

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Ми маємо залучати як можна більше відомих людей, які привертатимуть увагу до відновлення домівок для українців, що постраждали від війни”, - наголосив голова держави.

Володимир Зеленський уточнив, що Пейслі підтримуватиме напрям “Відбудова України”.

Нагадаємо, United24 залучила до співпраці нового партнера - компанію Uber.

В січні головний виконавчий директор Uber Дара Хосровшахі прибув в Україну, де зустрівся з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Співрозмовники обговорили масштабну підтримку України з боку компанії у 2022 році, зобов’язання Uber продовжити її у 2023-му, а також ще один внесок у сумі 1,5 млн доларів через United24.