Зеленський: РФ готується до реваншу

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російське керівництво зараз накопичує сили і готується до реваншу.

Про це він зазначив під час спільної з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо пресконференції у Києві.

"Поінформував пана президента щодо ситуації на полі бою, розрахунків Росії на найближчий час. Очевидно, що російське керівництво готується до реваншу, накопичує сили, але також очевидно, що держава-терорист повинна програти", - підкреслив Зеленський.

Він розповів, що обговорив з фінським колегою, що саме потрібно Україні на полі бою, аби завдати поразки Росії.

"У такому контексті ми обговорювали й участь Фінляндії в коаліції країн з питання надання Україні сучасних західних танків. Ми дякуємо за підтримку це зробити, такий внесок в перемогу для нас дуже важливий", - сказав президент.

Нагадаємо, що Росія може почати наступальні дії в найближчі місяці, зокрема навесні або на початку літа, стверджують аналітики Інституту вивчення війни (ISW).