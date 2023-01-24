Зараз у Європі обговорюють надання Україні більшого підрозділу танків, – Нііністьо

Зараз у Європі обговорюють надання Україні більшого підрозділу танків Leopard 2.

Про це президент Фінляндії Саулі Нііністьо повідомив на спільному брифінгу з українським колегою Володимиром Зеленським.

"Взяти один танк там, один тут – цього недостатньо. Ми обговорюємо змогу вибудувати такий підрозділ (потужний – Ред.)", – сказав він.

Фінський президент додав, що його країна може робити вишкіл військових. Він додав, що Фінляндія після України має найдовший кордон із РФ, і про це завжди треба памʼятати. Однак Нііністьо запевнив, що Фінляндія зробить внесок у створення підрозділу танків для України.

Нагадаємо, країни ЄС прагнуть надати Україні сучасні танки німецького виробництва Leopard 2. Для реекспорту потрібна згода Німеччини, самостійно держави не можуть надіслати їх українцям. Польща вже звернулася із офіційним запитом.

Варшава говорила, що готова надати роту своїх танків. До Польщі готові долучитися й інші країни. Берлін тим часом запевняє, що не проти допомогти українцям танкам, але йому треба, щоб до ініціативи долучилася більша кількість країн.