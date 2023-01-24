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Окупанти призначили нового "мера" Маріуполя

У 2014 році Моргуна засудили до 11 років позбавлення волі. 

Окупанти призначили нового "мера" Маріуполя
Фото: Міськрада Маріуполя

Ватажок окупантів на Донеччині Денис Пушилін призначив на посаду "мера" Маріуполя колишнього працівника міліції Олега Моргуна, засудженого Україною на 11 років.

Про це інформує міськрада Маріуполя.

"Маріупольцям один за одним назначають очільників міста, не питаючи думки мешканців", - ідеться в повідомленні.

Зазначають, що раніше Моргун працював в.о. начальника Маріупольського управління МВС. У 2014 році Моргуна засудили до 11 років позбавлення волі за участь у терористичній організації "ДНР". Утім він зміг втекти на окуповану територію.

У міськраді кажуть, що призначення нового "мера" свідчить про те, що в місті хочуть посилити мобілізацію. Колишнього "мера" Іващенка, за попередніми даними, госпіталізували.

Нагадаємо, що 16 січня з Донецького напрямку до захопленого Маріуполя почали прибувати вантажівки з живою силою окупантів.

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