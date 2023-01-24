СБУ повідомила нову підозру прокремлівській пропагандистці з каналів Медведчука

Панченко, за даними СБУ, у своїх провокаційних "проєктах" підтримує захоплення частини східних регіонів нашої держави.

СБУ повідомила про підозру колишній ведучій телеканалів Віктора Медведчука, яка підтримала окупацію Маріуполя. Йдеться про прокремлівську пропагандистку Діану Панченко, повідомили в пресслужбі СБУ.

Вона публічно виправдовує російську збройну агресію проти України. Раніше вона працювала на підсанкційних телеканалах підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука, де поширювала антиукраїнські наративи москви.

"Після початку повномасштабного вторгнення колишня телеведуча підтримала російських загарбників та у серпні минулого року виїхала до тимчасово окупованого Донецька. Там вона продовжила поширювати ворожу пропаганду у вигляді маніпулятивних сюжетів на користь країни-агресора. Для «розгону» деструктивного контенту активно використовує соцмережі, у тому числі заборонені в Україні", – повідомили в СБУ.

Панченко, за даними СБУ, у своїх провокаційних "проєктах" підтримує захоплення частини східних регіонів нашої держави.

Крім цього, фігурантка створила так званий документальний фільм, у якому виправдовує воєнні злочини російських окупантів проти мирних жителів Маріуполя.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Діані Панченко про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення та поширення, в тому числі повторно та з використанням засобів масової інформації, матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії російської федерації проти України). Тривають комплексні заходи для притягнення фігурантки до відповідальності за злочини проти України", – додали в СБУ.

Нагадаємо, що на початку січня в СБУ повідомили, що ведуть досудове розслідування щодо Панченко за іншою частиною статті 436-2 – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників.