Росія незаконно утримує в Криму 110 українців та відкрила мінімум 200 адмінсправ "за дискредитацію армії", – правозахисники

Людей почали штрафувати і навіть кидати за ґрати за те, що вони співають українські пісні на вулицях.

За минулий рік Росія відкрила проти кримчан як мінімум 200 адміністративних справ "за дискредитацію російської армії", а також утримує в СІЗО у Сімферополі щонайменше 110 людей, викрадениих із Херсонської та Запорізької областей.

Про це розповіли представники Кримської правозахисної групи та представили звіт про стан прав людини у Криму за 2022 рік.

Як зазначила голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, після повномасштабного вторгнення в Україну Росія використовує окупований Крим не лише як військову базу, але й для утримування викрадених українців.

"У березні ми фіксували перші повідомлення про те, що у СІЗО № 1 Сімферополя тримають людей з Херсонської та Запорізької областей, а пізніше ФСБ РФ відкрило новий слідчий ізолятор саме для викрадених людей. За нашими даними, цей СІЗО № 2 розрахований на 458 місць. У цьому ізоляторі наприкінці 2022 року утримувалося більше 110 осіб, більшість з яких — цивільні мешканці окупованих після 24 лютого 2022 року територій України. Серед затриманих – громадські активісти, волонтери й представники місцевої влади. У всіх таких справах, які ми встигли задокументувати, викрадених людей катували: спочатку російські військові після викрадення, а потім – представники ФСБ РФ у Криму", – зазначила Скрипник.

За інформацією правозахисників, щодо деяких викрадених людей окупаційна влада й досі не порушила жодних кримінальних справ, тобто формально РФ не визнає, що вони перебувають у СІЗО. Тому ці люди позбавлені можливості отримати навіть адвоката за призначенням.

Крім того, жертви катувань повідомляють, що медичної допомоги їм майже не надають, а посилки від родичів не приймають. Встановлено також, що викрадених у Херсонській та Запорізькій областях людей після тимчасового тримання у Криму доправляють на територію РФ.

"Російська влада продовжує політичне переслідування мешканців Криму за сфабрикованими кримінальними справами. Станом на кінець 2022 року щонайменше 149 наших громадянин знаходилися у місцях несвободи у рамках політично мотивованого переслідування", - розповідає Скрипник.

Прикладом, на кінець минулого року щонайменше 88 мешканців Криму позбавлено волі у "справах кримських мусульман". Фігурантів цієї справи, більшість з яких – кримські татари, звинувачують у причетності до ісламських організацій або у пропаганді діяльності організацій, які РФ вважає терористичними чи екстремістськими.

Дослідниця Ірина Сєдова зауважила, що з 24 лютого російські силовики у Криму суттєво підвищили тиск на людей, які публічно підтримують Україну, а проти журналістів та блогерів продовжують фабрикувати справи. Наразі щонайменше 15 кримських журналістів перебувають за ґратами.

Окрім цього, окупанти продовжили переслідувати за вираження поглядів і громадських діячів. Переслідують також й пересічних громадян: за пости в соцмережах та навіть за розмови з колегами по роботі.

"Для переслідувань також активно використовують нову статтю адмінкодексу РФ, яка забороняє дискредитацію російської армії. Наразі нам відомо про як мінімум 200 адміністративних справ “за дискредитацію російської армії” проти кримчан, які були відкриті за минулий рік", - йдеться в дослідженні.

Людей почали штрафувати і навіть кидати за грати просто за те, що вони співають українські пісні на вулицях.

“Ми зафіксували випадки, коли за гасло “Слава Україні! Героям слава!” людина отримала штраф у 50 тисяч рублів. А за пісню “Ой, у лузі червона калина” отшрафували одразу шістьох кримських татар, ще один отримав 15 дів арешту. За спів на вулиці Гімну України одна людина також була арештована на 13 діб"Ю - зазначила Скрипник.

Окремо правозахисники зауважують на тому, що Крим буквально став військовою базою РФ.

Заступник голови Кримської правозахисної групи Володимир Чекригін каже, що така база створювалась ще з початку окупації півострова та мала стати плацдармом для подальшого наступу на Україну. Це супроводжувалось тотальною мілітаризацією суспільного життя та розпалюванням ворожнечі до всього українського.

За словами Чекригіна, З 2014 року Росія провела 16 призовних кампаній та призвала до лав своєї армії не менше 40 000 кримчан. Разом з тим влада РФ порушила щонайменше 429 кримінальних справ за ухилення від служби у збройних силах країни-окупанта. Після початку повномасштабного вторгнення мешканці Криму були залучені до участі у збройній агресії проти власної держави, а сам півострів активно використовується як база для нанесення ракетних та авіаударів по території України, зокрема по цивільним об’єктам, що призвело до загибелі цивільних.

Нагадаємо, колишній командувач армії США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес вважає, що Україна звільнить окупований Крим до кінця серпня 2023 року, якщо обіцяна допомога буде надана і збережуться санкції проти РФ.