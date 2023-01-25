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Кріс Гіпкінс офіційно став новим прем’єром Нової Зеландії

Генерал-губернаторка країни провели церемонію присяги.

Кріс Гіпкінс офіційно став новим прем’єром Нової Зеландії
Фото: ЕРА/UPG

Кріс Гіпкінс склав присягу як 41-й прем’єр-міністр Нової Зеландії після несподіваної відставки минулого тижня Джасінди Ардерн.

Про це пише Associated Press

44-річний Гіпкінс пообіцяв повернутися до основ і зосередитися на економіці та тому, що він назвав “пандемією інфляції”.

Новий прем’єр матиме менше дев'яти місяців до “важких загальних виборах”. Так, опитування громадської думки показало, що його Лейбористська партія відстає від консервативної опозиції.

Генерал-губернаторка Нової Зеландії Сінді Кіро провела коротку церемонію присяги перед друзями та колегами після того, як прийняла відставку Ардерн.

Главою держави Нової Зеландії є британський король Карл III, а Кіро є його представницею у країні, хоча відносини нації з монархією зараз є здебільшого символічними.

Нагадаємо, Гіпкінс отримав репутацію компетентного спеціаліста під час боротьби з пандемією коронавірусу. Його обрали до парламенту від Лейбористської партії у 2008 році. Гіпкінс очолював міністерство охорони здоров’я і міністерство з питань реагування на COVID, а такою був міністром поліції, освіти та державної служби і лідером Палати представників.

14 жовтня в Новій Зеландії відбудуться загальні вибори.

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