Прем’єрка Нової Зеландії оголосила про відставку “після шести років важкої роботи”

Прем’єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн наступного місяця залишить посаду. Про це пише BBC.

Вона пояснила, що своє рішення тим, що у неї більше “не вистачає сил” для керівництва.

Ардерн зазначила, що шість “важких” років роботи далися взнаки.

Очільниця уряду піде у відставку з поста лідера Лейбористської партії не пізніше 7 лютого. Найближчими днями відбудеться голосування щодо визначення її заміни.

14 жовтня в Новій Зеландії відбудуться загальні вибори.

Ардерн стала наймолодшою жінкою-головою уряду у світі, коли її у 2017 році обрали прем'єр-міністром у віці 37 років.

“Вона провела Нову Зеландію через пандемію Covid-19 і рецесію, що сталася за нею, стрілянину в мечеті Крайстчерча і виверження вулкана на острові Уайт-Айленд”, – зазначає видання.

“Одна справа вести свою країну у мирний час, інша – вести її через кризу. Ці події… стомили через їхню вагу, абсолютну вагу та постійність. Насправді, ніколи не було моменту, коли здавалося, що ми просто керуємо”, – сказала Ардерн.

Нагадаємо, Нова Зеландія виділить України майже 1,9 млн доларів США гуманітарної допомоги.