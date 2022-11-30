Нова Зеландія та Фінляндія підтвердили підтримку України – поки війна не закінчиться на умовах Києва

Нова Зеландія та Фінляндія підтвердили необхідність подальшої міжнародної підтримки України – до припинення конфлікту на умовах, визначених Києвом.

Про це йшлося під час брифінгу прем’єр-міністрів країн в Окленді, пише Reuters.

Країни підтвердили свою непохитну підтримку суверенітету України.

“Ми обговорили нашу тверду прихильність підтримці України, оскільки війна триває”, – заявила очільниця уряду Нової Зеландії Джасінда Ардерн.

“Міжнародний порядок, заснований на правилах, на який обидві країни покладаються для свого процвітання та безпеки, перебуває під тиском через війну в Україні, і як ніколи важливо підтримувати їх”, – заявила Ардерн разом зі своєю фінською колегою Санною Марін.

Нагадаємо, минулого тижня міністр оборони Нової Зеландії Піні Енаре відвідав Україну і зустрівся з головою оборонного відомства України Олексієм Резніковим.

На думку міністра оборони Фінляндії Антті Кайкконена, країна могла б забезпечити військову підготовку українців.