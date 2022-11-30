189 днів полону військової медикині та що було до і після. Історія Олени Кривцової
189 днів полону військової медикині та що було до і після. Історія Олени Кривцової
Празький саміт НАТО: балтійське розширення, кампанія в Іраку, умиротворення Путіна, провокація проти України
Празький саміт НАТО: балтійське розширення, кампанія в Іраку, умиротворення Путіна, провокація проти України
Смерть полковника Макея
Смерть полковника Макея
У Ладижині на Вінниччині - надзвичайна ситуація воєнного характеру
У Ладижині на Вінниччині - надзвичайна ситуація воєнного характеру
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Керівника Тульчинської єпархії УПЦ (МП) Іонафана, якого підозрюють за чотирма статтями, оперуватимуть через проблеми з серцем
Керівника Тульчинської єпархії УПЦ (МП) Іонафана, якого підозрюють за чотирма статтями, оперуватимуть через проблеми з серцем
29 листопада в Дніпрі припиняється рух електротранспорту, - Філатов
29 листопада в Дніпрі припиняється рух електротранспорту, - Філатов
​Як припинити відставати від РФ у галузі безпілотників?
​Як припинити відставати від РФ у галузі безпілотників?
ГоловнаСуспільствоВійна

Нова Зеландія та Фінляндія підтвердили підтримку України – поки війна не закінчиться на умовах Києва

Країни підтвердили свою непохитну підтримку суверенітету України.

Нова Зеландія та Фінляндія підтвердили підтримку України – поки війна не закінчиться на умовах Києва
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Нова Зеландія та Фінляндія підтвердили необхідність подальшої міжнародної підтримки України – до припинення конфлікту на умовах, визначених Києвом.

Про це йшлося під час брифінгу прем’єр-міністрів країн в Окленді, пише Reuters.

Країни підтвердили свою непохитну підтримку суверенітету України.

“Ми обговорили нашу тверду прихильність підтримці України, оскільки війна триває”, – заявила очільниця уряду Нової Зеландії Джасінда Ардерн.

“Міжнародний порядок, заснований на правилах, на який обидві країни покладаються для свого процвітання та безпеки, перебуває під тиском через війну в Україні, і як ніколи важливо підтримувати їх”, – заявила Ардерн разом зі своєю фінською колегою Санною Марін.

Нагадаємо, минулого тижня міністр оборони Нової Зеландії Піні Енаре відвідав Україну і зустрівся з головою оборонного відомства України Олексієм Резніковим.

На думку міністра оборони Фінляндії Антті Кайкконена, країна могла б забезпечити військову підготовку українців

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також