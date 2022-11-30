Шольц пообіцяв надати Україні більше зенітних танків Gepard

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв поставити Україні більше зенітних танків Gepard.
Про це повідомляє CNN.
“Ми продовжуватимемо працювати над забезпеченням цієї дуже ефективної системи”, - сказав Шольц.
Він додав, що президент України Зеленський висловив вдячність за підтримку Німеччини в питанні поставок зброї, тому що артилерія та системи протиповітряної оборони, які надає Берлін, дуже важливі для безпеки України.
Нагадаємо, Німеччина надає Україні короткострокову фінансову допомогу для ремонту енергетичної інфраструктури в розмірі приблизно 56 млн євро. Також Німеччина надає Україні понад 350 генераторів.