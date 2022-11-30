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Шольц пообіцяв надати Україні більше зенітних танків Gepard

Скільки техніки отримає Україна і коли, Шольц не повідомив.

Шольц пообіцяв надати Україні більше зенітних танків Gepard
Фото: mil.in.ua

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв поставити Україні більше зенітних танків Gepard.

Про це повідомляє CNN.

“Ми продовжуватимемо працювати над забезпеченням цієї дуже ефективної системи”, - сказав Шольц.

Він додав, що президент України Зеленський висловив вдячність за підтримку Німеччини в питанні поставок зброї, тому що артилерія та системи протиповітряної оборони, які надає Берлін, дуже важливі для безпеки України.

Нагадаємо, Німеччина надає Україні короткострокову фінансову допомогу для ремонту енергетичної інфраструктури в розмірі приблизно 56 млн євро. Також Німеччина надає Україні понад 350 генераторів.

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