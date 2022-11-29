«Золота ера» між Британією та Китаєм добігла кінця, - Сунак

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що «золота ера» у відносинах між Лондоном та Пекіном добігла кінця, закликавши до перегляду підходів до політики Китаю.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на його промову на банкеті лорда-мера Лондона.

«Будемо відверті, так звана «золота ера» закінчилася разом із наївною ідеєю про те, що торгівля призведе до соціальних і політичних реформ. Але ми також не повинні спиратися на спрощену риторику часів Холодної війни», - сказав Сунак.

За його словами, британський уряд визнає, що Китай є систематичним викликом британським цінностям та інтересам, який стає гострішим у міру того, як країна рухається до ще більшого авторитаризму.

Сунак розкритикував порушення Китаєм прав людини, водночас наголосивши, що Британія «не може просто ігнорувати значення Китаю у світових справах» щодо глобальної економічної стабільності чи проблем, таких як зміна клімату.

Він сказав, що «супротивники та конкуренти Великої Британії планують на довгострокову перспективу», згадавши Росію та Китай, і підкреслив, що Лондон «зробить еволюційний стрибок у нашому підході» до цих країн.

Британський прем'єр наголосив, що під його керівництвом Велика Британія не обере «статус-кво» і протистоятиме міжнародним конкурентам.

Згадуючи Україну у своїй промові, він зазначив, що немає жодних сумнівів у тому, що Британія «підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно».

Нагадаємо, 19 листопада прем'єр Британії Ріші Сунак вперше приїхав до України. На зустрічі із Зеленським обговорювались безпекові питання.