Глави МЗС країн НАТО обговорять у Бухаресті посилення ППО для України

Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять на саміті в Бухаресті посилення військової підтримки України та допомогу з відновлення енергетичної інфраструктури. Зустрічі пройдуть 29-30 листопада, зазначає Reuters.

З закликом виділити більше зимової підтримки має виступити генеральний секретар США Єнс Столтенберг. Міністри зосередяться на військовій допомозі, зокрема посиленні протиповітряної оборони та постачаннях амуніції.

За даними журналістів, Столтенберг планує збільшити нелетальну допомогу союзників по Альянсу.

"Це буде жахлива зима для України, тому ми працюємо над посиленням нашої підтримки, щоб вона була стійкою", – сказав журналістам високопоставлений європейський дипломат, імʼя якого вони не назвали.

Німеччина, яка головує у G7, також запланувала зустріч "Групи семи" з деякими партнерами на полях переговорів НАТО, оскільки вона наполягає на пошуку шляхів прискорення реконструкції енергетичної інфраструктури України.

З військового боку НАТО продовжує підштовхувати виробників зброї до прискорення виробництва, але ще один дипломат попередив, що проблеми з постачанням зростають.

"Ми робимо максимум з поставок, але є реальна проблема. Українці це знають. Навіть у збройової промисловості США, незважаючи на її потужність, є проблеми", – сказав дипломат.

Міністри також обговорять заявку України на членство в НАТО. Але вони, ймовірно, лише підтвердять політику відкритих дверей Альянсу, тоді як до членства для країни, в якій триває війна, ще далеко.

Нагадаємо, за даними журналістів, США обдумують надання Україні снарядів GLSDB, які здатні вражати цілі на відстані до 150 кілометрів. Таких снарядів є вдосталь на американських складах.