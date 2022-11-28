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Росія відклала переговори з США щодо контролю над ядерною зброєю, – CNN

У Кремлі заявили, що “запропонують нові дати”.

Росія відклала переговори з США щодо контролю над ядерною зброєю, – CNN
Фото: EPA/UPG

У понеділок, 28 листопада, у Єгипті мали розпочатися переговори між РФ і США щодо контролю над ядерним озброєнням, однак Росія їх відклала.

Про це повідомляє CNN з посиланням на представника Держдепартаменту США.

За інформацією джерела, США і Росія мали провести у Каїрі засідання двосторонньої консультативної комісії щодо нового договору про скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь. Однак Кремль в односторонньому порядку відклав зустріч і “заявив, що запропонує нові дати”.

Представник Держдепу повідомив, що Сполучені Штати готові перенести переговори так, щоб вони відбулися якнайшвидше, бо “відновлення інспекцій – пріоритет для збереження договору як інструменту стабільності”.

 

Новий Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь встановлює обмеження на кількість розгорнутих міжконтинентальних ядерних озброєнь, які можуть мати США і Росія. Вашингтон та Москва мають проводити інспекції ядерних об'єктів один одного, але їх не було з 2020 року через пандемію COVID-19.

Нагадаємо, на думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, ризик застосування Росією ядерної зброї залишається низьким.

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