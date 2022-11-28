Рада ЄС схвалила визнання обходу санкцій проти Росії злочином

Це – перший крок до повноцінного внесення ухиляння від обмежувальних заходів до списку злочинів у ЄС.

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про включення обходу введених блоком санкцій до списку злочинів.

Рішення ухвалено одноголосно, йдеться на сайті Євроради.

"ЄС рішуче відповів на неспровоковану та невиправдану війну Росії проти України. Він запровадив безпрецедентну кількість санкцій, спрямованих проти економіки Росії та перешкодивши її здатності продовжувати цю агресію. Щоб досягти успіху, їх реалізація потребує спільних зусиль, і сьогоднішнє рішення є важливим інструментом для забезпечення припинення будь-яких спроб обійти ці заходи", – заявив міністр юстиції Чехії, яка головує зараз у Раді ЄС, Павел Блажек.

У Раді зазначили, що різні країни-члени блоку мають різні визначення того, що є порушення санкцій та яке покарання за це передбачено. Це може призвести до різного ступеня застосування санкцій і ризику обходу цих заходів, потенційно дозволяючи особам, які підпадають під санкції, продовжувати доступ до своїх активів.

Включення порушення обмежувальних заходів до списку "злочинів ЄС" є першим із двох кроків, спрямованих на забезпечення однакового рівня застосування санкцій у всьому ЄС і запобігання спробам обійти або порушити заходи Євросоюзу.

Далі Європейська комісія представить пропозицію щодо директиви, яка міститиме мінімальні правила щодо визначення кримінальних злочинів і покарань за порушення обмежувальних заходів ЄС. Потім цей проєкт директиви необхідно буде обговорити та ухвалити Радою та Європейським парламентом.