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США дозволили Chevron імпорт нафти з Венесуели

США пом’якшили санкції "для полегшення страждання венесуельського народу".
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США дозволили Chevron імпорт нафти з Венесуели

Сполучені Штати дали Chevron Corp розширену ліцензію, що дозволяє імпортувати нафту або нафтопродукти, вироблені на її підприємствах у Венесуелі.

Про це пише Reuters.

Це сталося після того, як уряд Венесуели та його опозиція заявили, що відновлять політичні переговори.

“Ця дія відображає давню політику США щодо цілеспрямованого пом’якшення санкцій на основі конкретних кроків, які полегшують страждання венесуельського народу та підтримують відновлення демократії”, – йдеться в заяві Міністерства фінансів США.

Представник Chevron сказав, що компанія переглядає умови ліцензії.

Нагадаємо, у березні стало відомо, що делегація США веде перемовини з венесуельським режимом диктатора Ніколаса Мадуро, щоби вдарити по російській нафті.

Влітку європейські компанії почали закуповувати нафту у Венесуелі на тлі падіння пропозиції на світовому ринку.

США розірвали дипломатичні відносини з Каракасом у 2019 році після звинувачення уряду Мадуро у фальшуванні результатів виборів. Адміністрація Трампа прагнула повалити Мадуро та офіційно визнала главу опозиції Хуана Гуайдо законним лідером країни. З того часу Мадуро зблизився з урядом Росії. 

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