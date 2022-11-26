Під виглядом солдатських матерів Путін вчора зустрічався з чиновницями і депутатками

Натомість представниць обʼєднання жінок і дружин росіян, яких відправили на війну, не запросили.

Замість зустрічі з матерями мобілізованих росіян президент РФ зустрічався з чиновницями і депутатками. "Карманні матері" були організовані після того, як зустрічі з російським керівництвом почали добиватися учасниці "Ради матерів і дружин військовослужбовців", пише проєкт Радіо Свобода "Сибирь. Реалии".

23 листопада жінка з цієї організації намагалися потрапити на зустріч з посадовцями міноборони, аби добитися повернення синів-строковиків, перекинутих на війну в Україну, але відомство їм відмовило.

Журналісти зазначили, що учасниці "ради матерів" живуть в усіх регіонах Росії. Їхні чоловіки чи діти або вже відправлені на війну, або їм загрожує мобілізація.

На зустрічі з Путіним жодної представниці цього обʼєднання не було.

"Майже зразу зʼясувалося, що "мами мобілізованих" були спеціально відібрані", – наголосили журналісти.

Зокрема, на проблеми російських солдатів Путіну скаржилася депутатка-єдинороска. Також за столом із Путіним сиділа чиновниця з Хакасії, яка раніше була радницею голови республіки. Ще одна співрозмовниця президента РФ – керівниця Підмосковного виконкому ЗНФ. Помітили там і члена Громадської палати Оріхово-Зуєво та режисерку православних патріотичних фільмів Олесю Шигіну.

Нагадаємо, що Росія перекидає на війну мобілізованих без обіцяної належної підготовки. Серед призваних є особи з поганим станом здоровʼя. Великих втрат мобілізовані зазнали в Луганській області. Ті, кому вдалося вижити, подзвонили своїм родичам і сказалаи, що пішки вертаються до Росії.

За даними журналістів, деякі мобілізовані також писали рапорти про відмову від боїв і просилися в тил.

Мобілізовані і відправлені на війну проти українців громадяни Росії, які здадуться в полон, мають шанс зберегти життя.