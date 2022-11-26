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Жителі Маріуполя вимушені стояти в чергах за водою

За півроку окупанти та колаборанти не змогли створити містянам умови для життя. 

Жителі Маріуполя вимушені стояти в чергах за водою
Фото: Пресслужба міськради Маріуполя

У тимчасово окупованому росіянами Маріуполі жителі стоять в чергах за водою та хлібом. 

Про це повідомила пресслужба міськради Маріуполя. 

“Жителі досі виживають у місті, не маючи нормальних продуктів харчування”, - йдеться у повідомленні. 

 

В пресслужбі додали, що мешканці Маріуполя знаходяться у відчаї, оскільки окупанти та колаборнати так і не змогли забезпечити маріупольців найнеобхіднішим. 

Фото: Пресслужба міськради Маріуполя

 Також у будинках немає води, газопостачання та опалення. 

Як раніше повідомлялось, через відсутність безготівкового розрахунку мешканці Маріуполя стоять в чергах до поштових відділень та банкоматів.

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