Жителі Маріуполя вимушені стояти в чергах за водою

За півроку окупанти та колаборанти не змогли створити містянам умови для життя.

У тимчасово окупованому росіянами Маріуполі жителі стоять в чергах за водою та хлібом.

Про це повідомила пресслужба міськради Маріуполя.

“Жителі досі виживають у місті, не маючи нормальних продуктів харчування”, - йдеться у повідомленні.

В пресслужбі додали, що мешканці Маріуполя знаходяться у відчаї, оскільки окупанти та колаборнати так і не змогли забезпечити маріупольців найнеобхіднішим.

Фото: Пресслужба міськради Маріуполя

Також у будинках немає води, газопостачання та опалення.

Як раніше повідомлялось, через відсутність безготівкового розрахунку мешканці Маріуполя стоять в чергах до поштових відділень та банкоматів.