Жителі Маріуполя вимушені стояти в чергах за водою

У тимчасово окупованому росіянами Маріуполі жителі стоять в чергах за водою та хлібом.
Про це повідомила пресслужба міськради Маріуполя.
“Жителі досі виживають у місті, не маючи нормальних продуктів харчування”, - йдеться у повідомленні.
В пресслужбі додали, що мешканці Маріуполя знаходяться у відчаї, оскільки окупанти та колаборнати так і не змогли забезпечити маріупольців найнеобхіднішим.
Також у будинках немає води, газопостачання та опалення.
Як раніше повідомлялось, через відсутність безготівкового розрахунку мешканці Маріуполя стоять в чергах до поштових відділень та банкоматів.