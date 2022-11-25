Інформація про плани нападу зі сторони Білорусі не відповідає дійсності, - ГУР Міноборони

Інформація про нібито плани ворога атакувати Україну військами РФ та Білорусі з боку північних кордонів України наприкінці листопада не відповідає дійсності.

Про це повідомила пресслужба ГУ розвідки Міноборони України.

“Дана інформація підсилюється анонімними «вкидами» про масовану ракетно-авіаційну атаку, яка передуватиме такому вторгненню”, - розповіли у розвідці, і додали, що подібна інформація не відповідає дійсності.

Мета такої інформаційної спецоперації полягає в тому, щоб спровокувати Україну перекинути війська до кордону з Білоруссю.

Таким чином був би послаблений наступальний потенціал ЗСУ на сході та півдні України, а білоруси могли б прийти до висновків, що Україна планує їх атакувати.

ГУР Міноборони зазначило, що спершу в подібних повідомленнях вказувалася дата можливого “вторгнення” 25-28 листопада, а за кілька годин дата “вторгнення” змістилася на 28-29 листопада. Таким чином вороги намагались посіяти паніку в Україні.

Розвідники наголосили, що наразі на території Білорусі відсутнє ударне угруповання, яке може виконати подібні задачі, і закликали громадян не піддаватися на ворожі провокації та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Як раніше повідомлялось, ГУР МО провело космічну радіолокаційну розвідку близько 150 районів розташування ворога, як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території окупанта та його союзників, завдяки співпраці з благодійним фондом Сергія Притули, який передав у розпорядження українських розвідників супутник ICEYE та контрактний доступ до бази даних сузір’я SAR-супутників.