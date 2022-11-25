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Почалась безкоштовна евакуація поїздами з Херсона, - Мінреінтеграції

Перший поїзд вирушив на Хмельницький.

Почалась безкоштовна евакуація поїздами з Херсона, - Мінреінтеграції
Фото: Пресслужба Мінреінтеграції

В п’ятницю, 25 листопада, з Херсона відправився перший евакуаційний потяг на Хмельницький. Безкоштовною евакуацією, забезпеченою Урядом, скористувались 100 херсонців, серед них 26 дітей, 7 лежачих хворих та 6 маломобільних людей. 

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції. 

“По прибуттю до Хмельницького всі евакуйовані отримають допомогу в оформленні довідки ВПО та державну грошову підтримку в розмірі 2 тис. грн на дорослого та 3 тис. грн на дітей й осіб із інвалідністю”, - розповіли в Мінреінтеграції. 

Також всі евакуйовані будуть безкоштовно поселені та отримають гуманітарну допомогу.

В Мінреінтеграції нагадали, що зараз із Херсонщини можна евакуюватися автобусами до Одеси, Миколаєва та Кривого Рогу, де людей розміщатимуть у спеціально обладнаних шелтерах. Після того евакуаційними вагонами їх відправлятимуть у більш безпечні регіони України.

З питань евакуації можна звертатись на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції за телефоном 15-48. 

Також можна скористатись чат-ботом https://t.me/Minre_1548_Help_Bot

Нагадаємо, сьогодні вдень російські війська знову обстріляли Херсон. Є постраждалі серед мирних людей.

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