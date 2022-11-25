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За день російські окупанти обстріляли дві громади Сумщини

Росіяни обстрілювали Сумщину з АГС та РСЗВ.

За день російські окупанти обстріляли дві громади Сумщини
Фото: Дмитро Живицький

Протягом дня 25 листопада російські окупаційні війська обстріляли Зноб-Новгородську та Шалигинську громади Сумської області

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Він додав, що загалом було зафіксовано 74 “прильоти” на прикордонні. 

Зокрема, Зноб-Новгородську громаду ворог обстріляв із АГС. Було 70 “прильотів” на околицях одного із сіл. 

Крім того, по Шалигинській громаді росіяни відкривали вогонь із РСЗВ, зафіксовано 4 “прильоти”. 

В обох випадках обійшлося без жертв і руйнувань. 

Нагадаємо, російські військові вдарили ракетами С-300 по Чугуївському району Харківської області.

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