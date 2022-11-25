За день російські окупанти обстріляли дві громади Сумщини

Протягом дня 25 листопада російські окупаційні війська обстріляли Зноб-Новгородську та Шалигинську громади Сумської області.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Він додав, що загалом було зафіксовано 74 “прильоти” на прикордонні.
Зокрема, Зноб-Новгородську громаду ворог обстріляв із АГС. Було 70 “прильотів” на околицях одного із сіл.
Крім того, по Шалигинській громаді росіяни відкривали вогонь із РСЗВ, зафіксовано 4 “прильоти”.
В обох випадках обійшлося без жертв і руйнувань.
Нагадаємо, російські військові вдарили ракетами С-300 по Чугуївському району Харківської області.