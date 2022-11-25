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Окупанти обстріляли ракетами С-300 Чугуївський район Харківщини

Попередньо люди не постраждали.

Окупанти обстріляли ракетами С-300 Чугуївський район Харківщини
Фото: Телеграм-канал Олега Синєгубова

Російські військові вдарили ракетами С-300 по Чугуївському району Харківської області.

Про це повідомив у Telegram голова харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Російські окупанти випустили ракети С-300 по Чугуївському району. Попередньо – без постраждалих”, – йдеться у повідомленні.

Голова ОВА звернувся з проханням до жителів Харківщини не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

 

Нагадаємо, у Купʼянську під російським обстрілом загинули двоє перехожих. Ворог влучив по лікарні, житловому будинку і школі. 

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