Окупанти обстріляли ракетами С-300 Чугуївський район Харківщини

Попередньо люди не постраждали.

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Російські військові вдарили ракетами С-300 по Чугуївському району Харківської області.

Про це повідомив у Telegram голова харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Російські окупанти випустили ракети С-300 по Чугуївському району. Попередньо – без постраждалих”, – йдеться у повідомленні.

Голова ОВА звернувся з проханням до жителів Харківщини не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, у Купʼянську під російським обстрілом загинули двоє перехожих. Ворог влучив по лікарні, житловому будинку і школі.