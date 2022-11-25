Окупанти обстріляли ракетами С-300 Чугуївський район Харківщини

Російські військові вдарили ракетами С-300 по Чугуївському району Харківської області.
Про це повідомив у Telegram голова харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Російські окупанти випустили ракети С-300 по Чугуївському району. Попередньо – без постраждалих”, – йдеться у повідомленні.
Голова ОВА звернувся з проханням до жителів Харківщини не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо, у Купʼянську під російським обстрілом загинули двоє перехожих. Ворог влучив по лікарні, житловому будинку і школі.