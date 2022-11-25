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Зловмисникам, які привласнили майже 2 млн грн на будівництві амбулаторій на Хмельниччині, повідомили про підозру

До актів виконаних робіт вносили недостовірні відомості про обсяги та вартість.

Зловмисникам, які привласнили майже 2 млн грн на будівництві амбулаторій на Хмельниччині, повідомили про підозру
Фото: Хмельницька обласна прокуратура

Зловмисникам,які організували аферу з привласнення державних коштів під час будівництва амбулаторій на Хмельниччині, повідомили про підозру.

Про це йдеться на сайті Хмельницької обласної прокуратури.

Підозри оголосили інженеру з технічного нагляду, а також засновнику та директору субпідрядної організації.

Слідство встановили, що впродовж 2018-2020 років з держбюджету надійшли кошти на будівництво трьох амбулаторій первинної медичної допомоги у Кам’янець-Подільському районі. При цьому тендер на всі об'єкти виграло одне товариство й залучило до будівництва субпідрядника. "З метою привласнення коштів до актів виконаних робіт вносилися недостовірні відомості про їх обсяги та вартість. На момент проведення розрахунків за зазначені в актах роботи, частина з них фактично не була виконана. Внаслідок таких протиправних дій було привласнено близько 2 млн грн державних коштів", - повідомили в прокуратурі.

Зловмисникам інкримінують привласнення коштів державного бюджету в особливо великих розмірах (ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України). Їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили п'ятьох осіб, які розікрали понад 27,3 млн грн при будівництві дитсадка в передмісті Києва.

Колишні голова Державної прикордонної служби, начальник першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ, а також директор приватної компанії-забудовниці отримали підозри в корупції. Фірма мала збудувати і передати ДПСУ в першому півріччі 2019 року 66 квартир у центрі Львова для подальшого заселення прикордонників та їхніх родин. Натомість прикордонники отримали 53 квартири у передмісті Львова, загальна вартість яких, за результатами експертизи, на 10,68 млн грн дешевша від нерухомості в обласному центрі.

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