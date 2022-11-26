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На Херсонщині після звільнення РФ вбила 32 цивільних

На звільнених територіях регіону вже працюють 7 підрозділів поліції.

На Херсонщині після звільнення РФ вбила 32 цивільних
Фото: Ігор Клименко

На Херсонщині з часу деокупації Росія вже вбила 32 цивільних громадян.

Про це голова Національної поліції України Ігор Клименко написав у Facebook.

"Щоденні російські обстріли знищують місто та вбивають мирних місцевих мешканців. Всього з часу деокупації Росія вбила на Херсонщині 32 цивільних", - написав Клименко.

Він зазначив, що на звільнених територіях регіону вже відновлено роботу 7 підрозділів поліції. 4 з них – у самому Херсоні. На вулицях обласного центру чергують 44 патрулі. Загалом на території Херсона несуть службу 850 поліцейських.

Також, як зазначив Клименко, працюють і спеціалізовані слідчо-оперативні групи, які документують воєнні злочини російських військовослужбовців та їх посіпак. Наразі таких на Херсонщині зафіксовано 578.

Крім того, сапери поліції вже обстежили майже 450 га звільнених територій області та вилучили більше 3,5 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що протягом 20-25 листопада від ворожих обстрілів 15 херсонців загинули, 35 постраждали, серед яких одна дитина.

Також на деокупованих територіях Миколаївщини та Херсонщини відпрацьовано 50 локацій імовірних поховань.

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