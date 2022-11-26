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Відбувся черговий обмін полоненими. З російського полону звільнено ще 12 українців

Додому їдуть воїни, які захищали Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний.

Відбувся черговий обмін полоненими. З російського полону звільнено ще 12 українців

Між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими. Про це повідомив у Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Черговий обмін полоненими. Нам вдалося звільнити 12 наших людей. Серед них - 4 бійців ВМС, двоє нацгвардійців, прикордонників, один з ТРо, а також троє цивільних - подружжя та чоловік, який вважався зниклим безвісти. Серед військових - двоє офіцерів, а також семеро рядових та сержантів", - написав він.

Єрмак зазначив, що наразі додому їдуть воїни, які захищали зокрема Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний.

За останній тиждень нам вдалося повернути 98 українців. 

"Працюємо над звільненням всіх наших людей. Не зупиняємось. Дякую за роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими", - додав голова ОП.

Нагадаємо, 24листопада з російського полону повернули ще 50 військових, зокрема захисників Азовсталі.

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