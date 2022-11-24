З російського полону повернули ще 50 військових, зокрема захисників Азовсталі

Визволили двох офіцерів та 48 сержантів і рядових.

З російського полону 24 листопада повернули ще 50 українських захисників. Це 20 нацгвардійців, 12 хлопців з ВМС, 10 бійців ЗСУ, шість – із Держприкордонслужби, двоє з територіальної оборони.

Про це повідомив у Телеграм голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він зазначив, що серед обміняних – двоє офіцерів, 48 рядових і сержантів.

"Важливо, що нам вдалося повернути 19 оборонців Маріуполя, 12 з яких були евакуйовані з «Азовсталі», а також 15 полонених з ЧАЕС та 7 з острова Зміїний", – написав він.

У Головному розвідувальному управлінні Міноборони повідомили, що за військовими спеціальностями звільнені сапери, водії, медики, зв’язківці, стрільці та інші. Щонайменше дев’ять з визволених мають поранення. Найстаршому зі звільнених захисників виповнилося 44 роки, наймолодшому – 19.

Звільнені з полону українські захисники представляють:

79-ту окрему десантно-штурмову бригаду

1-й окремий батальйон морської піхоти

1-й окремий батальйон охорони особливо важливих державних об'єктів

Ізмаїльський прикордонний загін

95-ту окрему десантно-штурмову бригаду

55-ту окрему артилерійську бригаду "Запорізька Січ"

18-й окремий батальйон

13-й окремий десантно-штурмовий батальйон імені Героя України полковника Тараса Сенюка

132-й окремий розвідувальний батальйон

Донецький прикордонний загін

Луганський прикордонний загін імені Героя України полковника Євгена Пікуса

16-ту окрему бригаду армійської авіації "Броди"

35-ту окрему бригаду морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського

9-й полк оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади

36-ту окрему бригаду морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

88-й окремий батальйон морської піхоти

23-тю окрему бригаду охорони громадського порядку "Хортиця"

109-ту окрему бригаду територіальної оборони

12-ту бригаду оперативного призначення імені Дмитра Вишневецького

Військовий госпіталь військово-медичного клінічного центру східного регіону

503-й окремий батальйон морської піхоти.

Нагадаємо, попередній обмін половненими між Україною і РФ відбувся вчора. Були визволені 36 українців, зокрема нацгвардійці, захоплені в полоні на ЧАЕС.