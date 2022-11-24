Європарламент затвердив виділення 18 млрд євро для України

Європарламент на засіданні 24 листопада затвердив виділення 18 млрд євро допомоги Україні. Кошти спрямовані на допомогу українцям пережити війну та відновитися після обстрілів.

Про це президентка Європарламенту Роберта Мецола повідомила в твіттері. Вона зазначила, що рішення ухвалили "рекордно швидко".

"Через 9 місяців невибіркової війни, яку веде Кремль, наша підтримка України тільки посилюється. Ми не зрушимо", – написала вона.

9 листопада Угорщина заблокувала план ЄС щодо 18 млрд євро допомоги Україні. У той же день Європейська комісія оголосила план надання Україні регулярної макрофінансової допомоги в обсязі до 1,5 млрд євро щомісяця. Загальна сума допомоги складає 18 млрд євро.

Сьогодні Будапешт заявив, що схвалив фінансову допомогу Україні у розмірі 187 млн євро і свій внесок у запланований пакет підтримки ЄС на суму до 18 млрд євро у 2023 році.

Для остаточного виділення коштів після рішення Європарламенту його мають ратифікувати всі 27 членів ЄС.