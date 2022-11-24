25% житлового фонду Києва лишаються аварійно відключеними від електропостачання

Метрополітен і наземний транспорт працюють, але замість трамваїв запустили автобуси.

У Києві без електропостачання, в режимі аварійного відключення, залишаються 25% відсотків житлового фонду міста. Громадський транспорт працює – і метро, і наземний.

Однак замість трамваїв для економії енергії запустили автобуси. Про це повідомили в Телеграм міської військадміністрації.

Згідно з повідомленняи, на лівому березі Києва водопостачання відновили. На правому березі подачу води повністю відновлять у перший половині дня.

Усі аварійні бригади та комунальні служби міста працюють над ліквідацією наслідків вчорашньої ракетної атаки на столицю.

Близько 9:30 у "Київводоканалі" повідомили, що частково стабілізували електропостачання на одному з ключових об’єктів: вода почала подаватись споживачам на правому березі Києва. На пониженому тиску залишилися декілька районів і житлових масивів.

За кілька годин до того мер міста Віталій Кличко повідомив, що водопостачання повернули на лівий берег. Електропостачання станом на 7 ранку було відновлено приблизно для 30% столиці.

Припинення живлення та постачання води й опалення є наслідком учорашніх терористичних ударів Росії.