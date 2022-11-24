Головне за ніч. Четвер, 24 листопада

Відбиті атаки противника на Донеччині, збиті ворожі ракети та безпілотники, відновлення світла в столиці і в регіонах, засідання Радбезу ООН через російські ракетні удари по Україні.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Кліщіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Озарянівка, Опитне та Яковлівка Донецької області.

Росія вчора завдала 78 ракетних та 23 авіаційних ударів, здійснила більше 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Під час масованого удару по житлових будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях російські окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БпЛА “Ланцет”. 51 ракету та пʼять зазначених безпілотників Сили оборони України збили.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 24 листопада – у нашій новині.

Енергетики та фахівці "Київводоканалу" працювали всю ніч, щоб відновити життєзабезпечення столиці, повідомив мер міста Віталій Кличко. На лівому березі водопостачання повернули, на правому планується зробити це в першій половині дня.

"70% відсотків столиці поки залишається без електрики. Енергетики докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше її повернути. Проте зазначають, що залежатиме це від відновлення балансу в енергосистемі України. Оскільки Київ є частиною загальнодержавної енергосистеми", – пояснив мер.

Електро- і водопостачання зникли в столиці унаслідок учорашніх російських ударів. Разом із водою і світлом здебільшого зникло опалення. Через удари по столиці загинули три людини, поранені десять. У Київській області ракета влучила в багатоповерхівку, загинули четверо, постраждали 35 мирних людей.

Без світла залишаються і понад тисяча населених пунктів Київщини.

У інших областях світло поступово відновлюється.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні на Радбезі ООН, зібраному через російські ракетні удари по Україні, сказав, що Україна чекає жорсткої реакції світу на російський терор.

“Ми робимо все, що можливо. Україна представила формулу миру. Світ її чув. Десять пунктів, як повернути повну силу Статуту ООН, який був порушений Росією, і гарантувати безпеку Україні, безпеку Європі та всім народам планети, які потерпають від наслідків російської агресії. У відповідь на нашу формулу миру Росія крокує за пунктами своєї формули терору”, - сказав Зеленський.

Про що ще говорив Президент України – в нашій новині.

Заступниця генсекретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло заявила на засіданні Ради Безпеки ООН, що безперервні російські атаки на українську цивільну інфраструктуру можуть призвести до “антропогенної гуманітарної катастрофи” цієї зими в Україні.

За даними ООН, лише минулої ночі жертвами російських атак стали понад 30 мирних жителів країни – включно зі загиблими та пораненими.

“Влада була змушена повністю відключити від електрики цілі регіони, зокрема Львівську, Запорізьку, Одеську, Київську та Чернігівську області. Близько трьох мільйонів киян та переважна більшість одеситів залишилися минулої ночі без водопостачання”, – зазначила доповідачка.

Унаслідок останніх атак росіян від енергосистеми було відключено три атомні електростанції, що все ще працюють, – Рівненська, Південноуккраїнська та Хмельницька. Під загрозою через постійні обстріли, як і раніше, перебуває і найбільша європейська АЕС у Запоріжжі.

“Напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним гуманітарним правом. Те саме стосується і нападів на військові об'єкти, які, як можна очікувати, завдадуть шкоди цивільному населенню”, – заявила Дікарло.

Вона наголосила, що ООН “рішуче засуджує ці атаки та вимагає, щоб Російська Федерація негайно припинила ці дії”.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!