Рятувальники ліквідовують наслідки ворожих обстрілів у Києві, унаслідок яких загинуло 3 людини та 10 – постраждало, з них одна дитина.
Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.
Інформація уточнюється.
У міністерстві зазначили, що на місцях надзвичайних подій були руйнування об‘єктів критичної інфраструктури та нежитлових будівель, що супроводжувалися послідуючим горінням.
Також унаслідок ракетних обстрілів, виникли пожежі у гаражному кооперативі у Дніпровському районі та у трьох гаражах Солом‘янського району.
Пожежі ліквідовано.
Нагадаємо, кількість жертв унаслідок російської атаки у Вишгороді Київської області зросла до 5, відомо про 35 постраждалих в області.