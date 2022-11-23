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Кількість постраждалих унаслідок обстрілів Києва зросла до 10 осіб

Серед них є дитина.

Кількість постраждалих унаслідок обстрілів Києва зросла до 10 осіб
Фото: МВС

Рятувальники ліквідовують наслідки ворожих обстрілів у Києві, унаслідок яких загинуло 3 людини та 10 – постраждало, з них одна дитина. 

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

Інформація уточнюється.

У міністерстві зазначили, що на місцях надзвичайних подій були руйнування об‘єктів критичної інфраструктури та нежитлових будівель, що супроводжувалися послідуючим горінням. 

Також унаслідок ракетних обстрілів, виникли пожежі у гаражному кооперативі у Дніпровському районі та у трьох гаражах Солом‘янського району.

Фото: МВС
Крім того, у Голосіївському районі сталося руйнування адмінбудівлі, внаслідок чого від уламків ще постраждало 4 автівки, а також складське приміщення.

Пожежі ліквідовано.

Фото: МВС
Фото: МВС
На місцях подій загалом задіяно більше 30 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також більше 130 чоловік особового складу.
Фото: МВС
Фото: МВС
Фото: МВС
Фото: МВС
Фото: МВС

Нагадаємо, кількість жертв унаслідок російської атаки у Вишгороді Київської області зросла до 5, відомо про 35 постраждалих в області.

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