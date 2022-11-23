Масована ворожа ракетна атака: наслідки для столиці та регіонів

Росія випустила по території України 70 ракет, українські сили протиповітряної оборони знищили 51 ворожу ракету і п’ять дронів-камікадзе.

“23 листопада держава-терорист вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України з літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту. Пуски здійснено із 10 літаків-ракетоносців із районів Волгодонська Ростовської області та Каспійського моря, а також із двох малих ракетних катерів з акваторії Чорного моря”, – повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну тривогу по всій Україні оголосили близько першої години дня. Ракетна атака тривала близько трьох годин.

У Кременчуцькому районі Полтавській області спрацювала ППО.

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Станом на 14:46 було відомо про одну жертву і одного пораненого. Мер міста Віталій Кличко повідомив про влучання в обʼєкт інфраструктури.

Згодом стало відомо про трьох загиблих і шістьох поранених, а ще пізніше – про дев’ятьох поранених.

"Уже 9 постраждалих внаслідок вибухів у столиці. 8 із них госпіталізовані в медзаклади Києва. Одному потерпілому медики надали допомогу на місці", – написав мер столиці Віталій Кличко у Telegram.

Київська міська військова адміністрація повідомляла, що ворог завдає ракетних ударів по критичній інфраструктурі.

Через російські обстріли в усьому Києві призупинене постачання води.

Столичне метро працювало в обмеженому режимі: велика кількість людей використовувала його як укриття.

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, на столицю летіла 31 російська ракета, 21 збили сили ППО.

Ексклюзивний фоторепортаж із столиці, яка щойно пережила ще одну ворожу масовану ракетну атаку, можна побачити тут.

У Київській області теж спрацювала ППО.

За розпорядженням НЕК “Укренерго” у Києві застосовуються екстрені відключення електроенергії.

У Київській області унаслідок масованої російської атаки зафіксовано влучання в інфраструктурні критичні обʼєкти та житлові будинки. Є постраждалі серед мирних мешканців.

Вся область без світла.

Через влучання російської ракети у Київській області загинула людина і ще 20 осіб були травмовані, повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Ворог бив і по об’єктах критичної інфраструктури Вінниччини.

Унаслідок російських ракетних ударів увесь Львів залишився без електропостачання.

Відсутнє електропостачання і в декількох інших обласних центрах.

У Харкові внаслідок вимкнення світла зупинився увесь електротранспорт, людей евакуювали з метрополітену.

Енергоблоки Хмельницької АЕС відключені від енергосистеми.

“Внаслідок ракетних ударів по об'єктах інфраструктури електромережі вимкнені та наразі відсутня напруга в більшості громадах області (крім Білогір‘я, Теофіполя, Полонного та Волочиська)”, – повідомляв у Telegram голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

У результаті ворожих атак на енергетичну інфраструктуру знеструмлені ділянки Укрзалізниці у столиці, Дніпрі, Миколаєві, на Львівщині, Вінниччині, Сумщині та Харківщині, інформував пресцентр Укрзалізниці.

Відправлення найближчих поїздів можливе із затримкою, задіяно резервні тепловози. Рух кільцевої електрички у столиці тимчасово призупинено.

На Дніпропетровщині знеструмлені канали, перебої з водопостачанням.

Дніпро лишився без світла.

Без світла і Волинська область.

Через російські обстріли в Одесі перестали працювати всі насосні станції та котельні. Подача тепла буде тільки після відновлення електропостачання.

На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС 23 листопада спрацював аварійний захист через зниження частоти в енергосистемі. Усі енергоблоки були автоматично відключені, повідомили в пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

У компанії додали, що станції працюють у проєктному режимі, без генерації в енергосистему. Видача відновиться, як тільки нормалізується робота енергосистеми. Наразі радіаційний фон на майданчиках АЕС і прилеглих територіях у нормі.

Знеструмлені також більшість теплових і гідроелектростанцій.

Відповідні служби працюють над відновленням енерго- і водопостачання. Тримаймося.