Через атаку Росії знеструмлені всі АЕС та більшість теплових і гідроелектростанцій, - Міненерго

В результаті російських обстрілів 23 листопада знеструмлені всі атомні електростанції та більшість теплових та гідроелектростанцій.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства енергетики України.

Росія знову здійснила масований обстріл української енергетичної інфраструктури. Під удар потрапила цивільна інфраструктура, яка забезпечує електро- та теплопостачання для мільйонів громадян, зазначили у відомстві.

"Сьогоднішній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі. Внаслідок цього було знеструмлено переважну більшість споживачів електроенергії по всій країні. Відбуваються аварійні відключення", - розповіли в Міненерго.

У міністерстві зазначили, що відсутність електроенергії може вплинути на наявність тепло- та водопостачання.

Енергетики вже працюють на місцях уражень об'єктів.

Нагадаємо, на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС 23 листопада спрацював аварійний захист через зниження частоти в енергосистемі. У результаті всі енергоблоки були автоматично відключені.

Тим часом у ЄС планують зібрати тисячі генераторів для України.