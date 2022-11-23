Фактично весь Дніпро залишився без світла, - Філатов

Через ракетні удари російських окупантів у Дніпрі немає світла.

Про це у Facebook написав мер міста Борис Філатов.

"Через чергову масовану ракетну атаку Росії фактично весь Дніпро залишився без світла. Лікарні міста працюють на генераторах. Хто встигає, краще зробити запаси води. Головне - без паніки. Слідкуйте лише за офіційними джерелами інформації і не вірте фейкам. Я постійно на зв’язку з комунальниками. Витримаємо. Але всі деталі будуть згодом", - написав Філатов.

Нагадаємо, через ворожі обстріли в Дніпропетровській області знеструмлені водоканали. Також відсутнє водопостачання у Києві. Без світла Львів, міська влада попередила про перебої з водою.

У Кривому Розі розпочалася рятувальна операція з підйому шахтарів із шахт.