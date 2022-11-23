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Унаслідок атаки на Київ загинули щонайменше три людини, дев'ятеро поранені (оновлено)

Дані уточнюються. 

Унаслідок атаки на Київ загинули щонайменше три людини, дев'ятеро поранені (оновлено)
Фото: facebook/Андрій Нєбитов

Унаслідок ракетної атаки на Київ станом на 15 годину відомо про трьох жертв і дев'ять поранених.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

"Внаслідок влучання пошкоджено двоповерхова будівля. Три людини загинуло та шість постраждало", – йдеться у повідомленні.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що четверо постраждалих внаслідок вибухів у столиці госпіталізовані в медзаклади Києва. Одному потерпілому медики надали допомогу на місці. 

Оновлено 15:42. Віталій Кличко повідомив про дев'ятьох поранених у Києві. 

"Уже 9 постраждалих внаслідок вибухів у столиці. 8 із них госпіталізовані в медзаклади Києва. Одному потерпілому медики надали допомогу на місці", – написав мер у Telegram

Вибухи лунали в декількох районах столиці. Є влучання, зокрема, в обʼєкт інфраструктури. Місто переважно знеструмлено, є перебої зі звʼязком.

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