Унаслідок атаки на Київ загинули щонайменше три людини, дев'ятеро поранені (оновлено)

Унаслідок ракетної атаки на Київ станом на 15 годину відомо про трьох жертв і дев'ять поранених.
Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.
"Внаслідок влучання пошкоджено двоповерхова будівля. Три людини загинуло та шість постраждало", – йдеться у повідомленні.
Мер міста Віталій Кличко повідомив, що четверо постраждалих внаслідок вибухів у столиці госпіталізовані в медзаклади Києва. Одному потерпілому медики надали допомогу на місці.
Оновлено 15:42. Віталій Кличко повідомив про дев'ятьох поранених у Києві.
"Уже 9 постраждалих внаслідок вибухів у столиці. 8 із них госпіталізовані в медзаклади Києва. Одному потерпілому медики надали допомогу на місці", – написав мер у Telegram.
Вибухи лунали в декількох районах столиці. Є влучання, зокрема, в обʼєкт інфраструктури. Місто переважно знеструмлено, є перебої зі звʼязком.