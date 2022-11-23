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Через російські атаки знеструмлені ділянки Укрзалізниці у різних регіонах

Задіяно резервні тепловози.

Через російські атаки знеструмлені ділянки Укрзалізниці у різних регіонах

У результаті ворожих атак на енергетичну інфраструктуру знеструмлені ділянки Укрзалізниці у столиці, Дніпрі, Миколаєві, на Львівщині, Вінниччині, Сумщині та Харківщині. 

Про це повідомляє пресцентр Укрзалізниці.

Відправлення найближчих поїздів можливе із затримкою, задіяно резервні тепловози. Рух кільцевої електрички у столиці тимчасово призупинено. 

"Просимо пасажирів перебувати в укриттях безпосередньо до посадки на поїзд. Посадка продовжується у безпечному режимі через підземні переходи. Зберігаємо спокій та продовжуємо рух", - йдеться у повідомленні.

Знеструмлені вокзали Укрзалізниці переходять на резервне живлення, першими відновлені Київ, Харків і Вінниця. Тут розгорнуті укриття та пункти безпечного очікування.

Нагадаємо, що вдень 23 листопада російські окупанти ракетами атакували різні регіони України.

Столичне метро працює в обмеженому режимі.

У Київській області унаслідок масованої російської атаки зафіксовано влучання в інфраструктурні критичні обʼєкти та житлові будинки.

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