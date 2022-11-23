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Київська область унаслідок атаки повністю без світла, є цивільні постраждалі (оновлено)

Дані уточнюються. 

Фото: Андрій Нєбитов, facebook

У Київській області унаслідок масованої російської атаки зафіксовано влучання в інфраструктурні критичні обʼєкти та житлові будинки.

Про це повідомив голова ОВА Кулеба. О 15:12 він надав оновлену інформацію – є постраждалі серед цивільних.

"Маємо постраждалих серед цивільного населення. Усі необхідні служби та медики вже працюють", – написав він.

Вся область без світла. 

"В області маємо влучання по житловому сектору та інфраструктурних критичних об‘єктах. Є загроза повторних обстрілів," – написав він під час атаки.

Нагадаємо, що є влучання і в столиці. Відомо про враження щонайменше одного обʼєкта інфраструктури, але вибухи лунали в кількох районах. Інформація уточнюється.

Фото: facebook/Андрій Нєбитов

Фото: facebook/Андрій Нєбитов

Фото: facebook/Андрій Нєбитов

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