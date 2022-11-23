У Молдові почалися перебої зі світлом через удар росіян по Україні

У деяких районах Молдови почалися перебої з електропостачанням у зв’язку з черговим масованим ракетним ударом РФ по українській інфраструктурі.
Про це заявив віцепрем’єр Андрей Спину, повідомляє Newsmaker.
"Після бомбардування Росією української енергосистеми протягом останньої години у нас масові відключення електроенергії. Повторюється ситуація 15 листопада", - написав він.
Спину додав, що оператор мережі працює над відновленням постачання та пообіцяв згодом доповнити інформацію.
Світло зникло в окремих районах Кишинева, Бєльцях, ще кількох містах, у тому числі у Придністров’ї.
Нагадаємо, що унаслідок ракетної атаки на Київ відомо про трьох жертв і шість поранених.
В Україні у різних обласних центрах відсутнє електропостачання.