Японія надасть Україні грант для підготовки енергетики до зими

Уряд Японії вирішив надати Україні екстрену грантову допомогу на підтримку підготовки до зими в електроенергетиці.
Про це повідомляє пресслужба МЗС Японії.
Зазначається, що розмір гранта становить приблизно 2, 57 млн доларів.
Уряд Японії реалізовуватиме допомогу по наданню Україні з наданням Україні генераторів і сонячних ліхтарів через Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ).
“Допомога має важливе значення як підтримка зимового періоду для тих, хто не може користуватися опаленням та освітлювальним обладнанням через відключення”, - повідомили в МЗС Японії, і пообіцяли продовжувати надавати підтримку та підтримувати народ України.
Нагадаємо, Німеччина виділяє 1 млн євро невідкладної допомоги Фонду енергетичної підтримки України.