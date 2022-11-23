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Японія надасть Україні грант для підготовки енергетики до зими

Україна отримає від Японії приблизно 2, 57 млн доларів.

Японія надасть Україні грант для підготовки енергетики до зими
Фото: Укрінформ

Уряд Японії вирішив надати Україні екстрену грантову допомогу на підтримку підготовки до зими в електроенергетиці.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Японії. 

Зазначається, що розмір гранта становить приблизно 2, 57 млн доларів.

Уряд Японії реалізовуватиме допомогу по наданню Україні  з наданням Україні генераторів і сонячних ліхтарів через Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ). 

“Допомога має важливе значення як підтримка зимового періоду для тих, хто не може користуватися опаленням та освітлювальним обладнанням через відключення”, - повідомили в МЗС Японії, і пообіцяли продовжувати надавати підтримку та підтримувати народ України. 

Нагадаємо, Німеччина виділяє 1 млн євро невідкладної допомоги Фонду енергетичної підтримки України.

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