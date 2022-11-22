Через обстріли РФ енергетичних об’єктів під загрозою будуть життя мільйонів українців, – ВООЗ

Через спроби Росії знищити енергетику України під загрозою цієї зими виявляться життя мільйонів українців.

Про це голова європейського відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Хенрі Клюге заявив на брифінгу у Києві, пише BBC.

“Половина інфраструктури української енергетики пошкоджена або знищена. Це вже впливає на систему охорони здоров'я та на здоров'я людей. Простіше кажучи, цієї зими перед людьми постає питання виживання”, – сказав Клюге.

За оцінкою ВООЗ, майбутньої зими ще два-три мільйони українців можуть залишити свої будинки “у пошуках тепла та безпеки”.

Мешканцям країни в умовах відсутності опалення та світла більше, ніж звичайно, загрожують інфекції дихальних шляхів, грип та коронавірус.

Через російські удари по енергетиці, за словами представника ВООЗ, вже зараз сотні лікарень та інших закладів системи охорони здоров'я не можуть нормально працювати – немає чи не вистачає електрики та води.

За словами Клюге, пологовим будинкам потрібні інкубатори, банкам крові потрібні холодильники, а палатам інтенсивної терапії – вентилятори, і все це потребує енергії.