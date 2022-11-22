У деокупованій Снігурівці на Миколаївщині запрацював поліцейський відділок.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Правоохоронці на місці забезпечують безпеку громадян, підтримують правопорядок та просто допомагають тим, хто понад 8 місяців потерпав від злочинів окупантів.

Поліцейські документують всі злочини, вчинені військовими РФ на деокупованій території області, і вони не мають строку давності. З моменту деокупації Снігурівської громади слідчі зареєстрували вже 175 правопорушень, вчинені російськими окупантами.

“Я вкотре наголошую та звертаюся до місцевих мешканців із проханням дотримуватися визначених правил безпеки, бути обережними під час пересування населеними пунктами, особливо поблизу адміністративних будівель та об’єктів інфраструктури, біля місць, де базувалися та проживали російські військові”, – зазначив начальник ГУНП в Миколаївській області Сергій Шайхет.

За словами керівника поліції області, усі, хто зберігає зброю чи вибухові предмети – ворожі, знайдені або ж без відповідних дозволів, повинні якнайскоріше здати їх у поліцейський відділок.

Нагадаємо, українські військові повідомили про звільнення Снігурівки 10 листопада, цей населений пункт довгий час був вузловою ланкою російської оборони. З 21 листопада у населеному пункті ввели комендантську годину.