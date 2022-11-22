У Київській області затримали ексватажка бойовиків "ЛНР"
У Київській області затримали ексватажка бойовиків "ЛНР"
Політики зі сцени Майдану: чому не кожен зміг вийти на біс
Політики зі сцени Майдану: чому не кожен зміг вийти на біс
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
Ми за вас і разом з вами, – спільна заява прем’єрів Фінляндії та Польщі до України
Ми за вас і разом з вами, – спільна заява прем’єрів Фінляндії та Польщі до України
ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230
ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230
Оприлюднили відео з катівні у Херсоні, яку росіяни облаштували в СІЗО
Оприлюднили відео з катівні у Херсоні, яку росіяни облаштували в СІЗО
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Правий берег наш. Що далі?
Правий берег наш. Що далі?
ГоловнаСуспільствоВійна

У деокупованій Снігурівці на Миколаївщині запрацював поліцейський відділок

Поліцейські документують всі злочини, вчинені військовими РФ.

У деокупованій Снігурівці на Миколаївщині запрацював поліцейський відділок
Фото: скріншот

У деокупованій Снігурівці на Миколаївщині запрацював поліцейський відділок.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Правоохоронці на місці забезпечують безпеку громадян, підтримують правопорядок та просто допомагають тим, хто понад 8 місяців потерпав від злочинів окупантів.

Поліцейські документують всі злочини, вчинені військовими РФ на деокупованій території області, і вони не мають строку давності. З моменту деокупації Снігурівської громади слідчі зареєстрували вже 175 правопорушень, вчинені російськими окупантами. 

“Я вкотре наголошую та звертаюся до місцевих мешканців із проханням дотримуватися визначених правил безпеки, бути обережними під час пересування населеними пунктами, особливо поблизу адміністративних будівель та об’єктів інфраструктури, біля місць, де базувалися та проживали російські військові”, – зазначив начальник ГУНП в Миколаївській області Сергій Шайхет. 

За словами керівника поліції області, усі, хто зберігає зброю чи вибухові предмети – ворожі, знайдені або ж без відповідних дозволів, повинні якнайскоріше здати їх у поліцейський відділок. 

Нагадаємо, українські військові повідомили про звільнення Снігурівки 10 листопада, цей населений пункт довгий час був вузловою ланкою російської оборони. З 21 листопада у населеному пункті ввели комендантську годину.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також