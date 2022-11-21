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За день росіяни обстріляли чотири громади Сумщини

На щастя, при обстрілах ніхто не постраждав. 

За день росіяни обстріляли чотири громади Сумщини
Фото: Дмитро Живицький

Протягом дня 21  листопада російські окупанти обстріляли Глухівську, Середино-Будську, Хотінську та  Зноб-Новгородську громади Сумської області. 

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. 

Близько 11:30 російські військові випустили 10 мін по прикордонному селу Середино-Будської громади. Пошкоджень зазнав Будинок культури та приватна оселя місцевих мешканців. Після 13:00 ще був один “прильот” із міномету по іншому селу. В обох випадках люди не постраждали. 

По Зноб-Новгородській громаді росіяни стріляли із артилерії,  зафіксовано 10 “прильотів”. Без руйнувань. 

Хотінську громаду ворог обстріляв одразу із кількох видів зброї. 20 мін, 8 снарядів із артилерії та ще 10 із “Градів” розірвалися біля будинків мирних мешканців. Були пошкоджені 5 осель жителів громади та газогін. 

Глухівська громада зазнала обстрілу зі стрілецької зброї, було випущено 3 автоматні черги, без наслідків. 

Нагадаємо, ворожі війська ввечері 20 листопада завдали удару по селищу Шевченкове в Куп'янському районі Харківщини. Зруйновано житловий будинок.

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