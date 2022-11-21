За день росіяни обстріляли чотири громади Сумщини

На щастя, при обстрілах ніхто не постраждав.

Протягом дня 21 листопада російські окупанти обстріляли Глухівську, Середино-Будську, Хотінську та Зноб-Новгородську громади Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Близько 11:30 російські військові випустили 10 мін по прикордонному селу Середино-Будської громади. Пошкоджень зазнав Будинок культури та приватна оселя місцевих мешканців. Після 13:00 ще був один “прильот” із міномету по іншому селу. В обох випадках люди не постраждали.

По Зноб-Новгородській громаді росіяни стріляли із артилерії, зафіксовано 10 “прильотів”. Без руйнувань.

Хотінську громаду ворог обстріляв одразу із кількох видів зброї. 20 мін, 8 снарядів із артилерії та ще 10 із “Градів” розірвалися біля будинків мирних мешканців. Були пошкоджені 5 осель жителів громади та газогін.

Глухівська громада зазнала обстрілу зі стрілецької зброї, було випущено 3 автоматні черги, без наслідків.

Нагадаємо, ворожі війська ввечері 20 листопада завдали удару по селищу Шевченкове в Куп'янському районі Харківщини. Зруйновано житловий будинок.