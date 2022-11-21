Крім цього, від ООН привезуть пункти обігріву, велику кількість генераторів і Старлінків, які зможуть забезпечити життєдіяльність громади.

У Херсон прибули 13 вантажівок гуманітарної допомоги від Організації Об’єднаних Націй.

Про це повідомили в пресслужбі Херсонської міської ради.

Для жителів визволеного міста привезли продуктові набори, засоби гігієни, питну воду. Також прибула вантажівка з ліками, які вже почали доставляти до медичних закладів Херсона.

Крім цього, від ООН привезуть пункти обігріву, велику кількість генераторів і Старлінків, які зможуть забезпечити життєдіяльність громади.

Нагадаємо, до Херсона 19 листопада прибув гуманітарний конвой від дитячого фонду ООН UNIСEF. Ще понад 80 тонн допомоги надійшло у Херсон від інших благодійних та волонтерських організацій.

У місті залишається близько 80 тис. жителів. Більшість з них не хоче евакуюватися.