У Болгарії пояснили, чому не можуть дати Україні комплекси С-300 і як доставлять військову допомогу
У Болгарії пояснили, чому не можуть дати Україні комплекси С-300 і як доставлять військову допомогу
Україна вийшла зі складу членів Міжнародного центру наукової та технічної інформації
Україна вийшла зі складу членів Міжнародного центру наукової та технічної інформації
Укренерго оприлюднило деталі відключень світла 20 листопада
Укренерго оприлюднило деталі відключень світла 20 листопада
Попри війну, Україна відзначить День Гідності та Свободи, – Пошивайло
Попри війну, Україна відзначить День Гідності та Свободи, – Пошивайло
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
Росіяни обстріляли в Запоріжжі "Мотор Січ", прокуратура відкрила провадження
Росіяни обстріляли в Запоріжжі "Мотор Січ", прокуратура відкрила провадження
У ЗСУ спростували інформацію про знищення Су-35 окупантів за допомогою NASAMS
У ЗСУ спростували інформацію про знищення Су-35 окупантів за допомогою NASAMS
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Херсон прибули 13 вантажівок гуманітарної допомоги від ООН

Крім цього, від ООН привезуть пункти обігріву, велику кількість генераторів і Старлінків, які зможуть забезпечити життєдіяльність громади.

У Херсон прибули 13 вантажівок гуманітарної допомоги від ООН
Фото: Ярослав Янушевич

У Херсон прибули 13 вантажівок гуманітарної допомоги від Організації Об’єднаних Націй.

Про це повідомили в пресслужбі Херсонської міської ради.

Для жителів визволеного міста привезли продуктові набори, засоби гігієни, питну воду. Також прибула вантажівка з ліками, які вже почали доставляти до медичних закладів Херсона.

Крім цього, від ООН привезуть пункти обігріву, велику кількість генераторів і Старлінків, які зможуть забезпечити життєдіяльність громади.

Нагадаємо, до Херсона 19 листопада прибув гуманітарний конвой від дитячого фонду ООН UNIСEF. Ще понад 80 тонн допомоги надійшло у Херсон від інших благодійних та волонтерських організацій.

У місті залишається близько 80 тис. жителів. Більшість з них не хоче евакуюватися.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також