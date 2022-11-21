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Після втрати Херсона окупанти сконцентрувалися за спробах захопити Донеччину, – Маляр

Щодня росіяни здійснюють майже 400 обстрілів Донецької області.

Після втрати Херсона окупанти сконцентрувалися за спробах захопити Донеччину, – Маляр
Фото: Ганна Маляр

Після втрати Херсона російські військові зосередять свої сили на сході і намагатимуться вийти на кордони Донецької області.

Про це повідомила у ефірі телемарафону UArazom заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона зазначила, що втрата Херсона для окупантів – деморалізуючий факт, тому вони шукатимуть місце застосування сили, щоб підняти бойовий дух.

“Вони концентрують свої зусилля на сході, а найгарячіша точка – це Донецька область", – розповіла заступниця міністра.

Наразі кількість атак окупантів на сході зменшилася через холодну погоду, але постійні обстріли продовжуються. Щодня окупанти здійснюють майже 400 обстрілів.

Моляр наголосила, що Збройні сили відбивають усі атаки окупантів у Донецькій області, але “ціна того, що ворог не просувається надто висока”.

Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України знищили ще 390 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 84 600 військових.

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