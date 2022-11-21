Ситуація на білоруському кордоні залишається контрольованою, - ДПСУ

Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається наразі контрольованою, без суттєвих змін.

Про це сказав речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє Укрінформ.

"Якщо говорити про Білорусь, то прикордонники наразі не спостерігають ані змін у кількісному складі підрозділів збройних сил Білорусі поблизу кордону з Україною, ані змін в характері їхніх дій", - зазначив речник.

Водночас він зауважив, що на території Білорусі використовуються потужні засоби радіолокаційної боротьби, аби ускладнити Україні роботу зі спостереження за кордоном.

"Державна прикордонна служба України фіксує, що по той бік кордону активно працюють підрозділи радіолокаційної боротьби, що в першу чергу націлено на недопущення спостереження Силами оборони України за лінією державного кордону. Зокрема, їхні засоби РЕБ намагаються придушити роботу наших безпілотників", - сказав речник.

Він також відзначив, що окрім посилення цього напрямку прикордонними підрозділами й іншими складовими Сил оборони, тобто живою силою, відбувається й безпосереднє укріплення кордону - облаштовуються інженерні загородження, військові мінують окремі ділянки. Це робиться з метою захисту від ворога.

Нагадаємо, що Білорусь планує налагодження на території країни виробництва складових частин для снарядів калібрів 152-мм і 122-мм і перехід у подальшому на замкнений цикл виробництва боєприпасів.

За інформацією оприлюдненою британською розвідкою, російські війська проводять навчання в Білорусі через брак персоналу і обладнання в РФ.