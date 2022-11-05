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Російські війська проводять навчання в Білорусі через брак персоналу і обладнання в РФ, – Міноборони Британії

Осінній призов до російської армії стикнеться з проблемою нестачі інструкторів – вони були відправлені на війну і частково вже вмерли. 

Російські війська проводять навчання в Білорусі через брак персоналу і обладнання в РФ, – Міноборони Британії
Фото: Слово і діло

Плановий осінній призов в армію Росії стикнеться з проблемами. Росія, ймовірно, намагається забезпечити військову підготовку для поточної мобілізації та щорічного осіннього призову. Її збройні сили вже були перевантажені, забезпечуючи підготовку приблизно 300 000 військових, необхідних для "часткової мобілізації", про яку було оголошено 21 вересня 2022 року.

Ці проблеми ще більше ускладняться плановим осіннім призовом, оголошеним з 1 листопада. Під призов зазвичай потрапляють 120 000 осіб, йдеться у повідомленні розвідки міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому в твіттері.

"Щойно мобілізовані військовозобов’язані, швидше за все, мають мінімальну підготовку або не мають її взагалі. Досвідчених офіцерів і інструкторів відправили воювати в Україну, і деякі з них, імовірно, загинули під час конфлікту", – зазначили в повідомленні. 

Російські війська проводять навчання в Білорусі через брак навчального персоналу, боєприпасів і обладнання в Росії. Розгортання сил з невеликою підготовкою або без неї забезпечує невеликий додатковий наступальний бойовий потенціал.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, зараз відбувається перекидання деяких підрозділів з Росії разом із технікою та щойно мобілізованими на основні військові полігони Білорусі. За жовтень переміщено 1500 залізничних платформ зі зброєю і технікою, до 200 пасажирських вагонів, понад 100 вантажних вагонів із майном. 

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