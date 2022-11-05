Росія проголосувала в ООН за документ із засудженням самої себе

До російського проєкту документу вдалося внести такі правки, які чітко говорили про засудження дій Росії.

Постійний представник РФ при Організації Обʼєднаних Націй Василь Небензя на засіданні Генасамблеї ООН проголосував за документ, в якому міститься засудження використання Росією терміну "неонацизм" для виправдання вторгнення в Україну.

Про це повідомив у фейсбук радник міністра закордонних справ України із медіа та комунікацій Георгій Тихий.

Фото: Gosha Tykhiy

Тихий пояснив, що РФ із 2005 року виносила на голосування Генасамблеї ООН резолюцію із нібито засудженням неонацизму. Однак у тексті було багато російських маніпуляцій.

"Тому Україна та США завжди голосували проти. Російська пропаганда потім робила з цього шоу під назвою «Україна та США не проти нацизму». Дешевий тупий прикол для внутрішнього споживача", – зазначив він.

Однак цього року, коли росіяни знову винесли на розгляд Третього комітету Генеральної Асамблеї ООН проєкт документа, завдяки роботі МЗС і Постійного представництва України при ООН вдалося не лише повністю змінити баланс голосів, але і включити до неї нове потужне формулювання.

"Генеральна Асамблея ООН з тривогою відзначає спроби Росії виправдати її територіальну агресію проти України нібито підставами викорінення неонацизму та підкреслює, що використання терміну «неонацизм» з метою виправдання територіальної агресії серйозно підриває справжні зусилля з протидії неонацизму", – процитував Тихий документ.

Він додав, що Росія опинилася в пастці – бо з цією правкою була змушена проголосувати за оновлений текст з засудженням себе самої. І проголосувала.

Росія постійно використовує платформи ООН для поширення дезінформації і маніпуляцій. У жовтні Росія скликала засідання в ООН з проханням розслідувати "американські біолабораторії", нібито облаштовані США в Україні. Організація Обʼєднаних Націй заявила, що не має даних про жодні лабораторії "біологічної зброї" в Україні, про які заявляла Росія.