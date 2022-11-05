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Росія проголосувала в ООН за документ із засудженням самої себе

До російського проєкту документу вдалося внести такі правки, які чітко говорили про засудження дій Росії. 

Росія проголосувала в ООН за документ із засудженням самої себе
Фото: EPA/UPG

Постійний представник РФ при Організації Обʼєднаних Націй Василь Небензя на засіданні Генасамблеї ООН проголосував за документ, в якому міститься засудження використання Росією терміну "неонацизм" для виправдання вторгнення в Україну.

Про це повідомив у фейсбук радник міністра закордонних справ України із медіа та комунікацій Георгій Тихий.

Фото: Gosha Tykhiy

Тихий пояснив, що РФ із 2005 року виносила на голосування Генасамблеї ООН резолюцію із нібито засудженням неонацизму. Однак у тексті було багато російських маніпуляцій. 

"Тому Україна та США завжди голосували проти. Російська пропаганда потім робила з цього шоу під назвою «Україна та США не проти нацизму». Дешевий тупий прикол для внутрішнього споживача", – зазначив він.

Однак цього року, коли росіяни знову винесли на розгляд Третього комітету Генеральної Асамблеї ООН проєкт документа, завдяки роботі МЗС і Постійного представництва України при ООН вдалося не лише повністю змінити баланс голосів, але і включити до неї нове потужне формулювання. 

"Генеральна Асамблея ООН з тривогою відзначає спроби Росії виправдати її територіальну агресію проти України нібито підставами викорінення неонацизму та підкреслює, що використання терміну «неонацизм» з метою виправдання територіальної агресії серйозно підриває справжні зусилля з протидії неонацизму", – процитував Тихий документ. 

Він додав, що Росія опинилася в пастці – бо з цією правкою була змушена проголосувати за оновлений текст з засудженням себе самої. І проголосувала. 

Росія постійно використовує платформи ООН для поширення дезінформації і маніпуляцій. У жовтні Росія скликала засідання в ООН з проханням розслідувати "американські біолабораторії", нібито облаштовані США в Україні. Організація Обʼєднаних Націй заявила, що не має даних про жодні лабораторії "біологічної зброї" в Україні, про які заявляла Росія. 

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