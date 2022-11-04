США забезпечать фінансову допомогу та зброю для України незалежно від виборів – Салліван

Двопартійна підтримка України збережеться за будь-яких результатів виборів у Конгрес США, які відбудуться 8 листопада.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на безпекового радника США Джейка Саллівана.

"Я впевнений, що підтримка України з боку США буде непохитною та рішучою. І я не кажу що це "імовірно", це буде. Я вірю в це і президент Байден вірить в це", - наголосив Салліван.

Він нагадав, що подібної точки зору дотримуються і конгресмени, зокрема двоє сенаторів, що відвідали Київ цього тижня - демократка Кріс Кунс і республіканець Роб Портман.

Салліван зазначив, що мова йде не лише про зброю, а й про фінансову допомогу. На його думку, для цього буде підтримка за будь-якої більшості у обох палатах Конгресу.

"Сьогодні у Києві в розмові з президентом (Зеленським) та із (главою його офісу) Єрмаком я виклав деякі подробиці того, як ми це будемо робити, а також як ми плануємо забезпечити наявність ресурсів, які зможуть підживлювати українську економіку, відновлювати енергосистему, допомагати переселенцям та покривати інші гуманітарні потреби", - розповів Салліван.

Нагадаємо, США оголосили про новий пакет військової допомоги в розмірі 400 млн доларів. Україні передадуть системи протиповітряної оборони, а також відремонтовані танки з Чехії та дрони.