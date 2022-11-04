Лукашенко знову заявив, що не збирається відправляти військових на війну в Україну

Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, заявив, що він не має планів відправляти військовослужбовців воювати в Україну.

Про це повідомляє БЕЛТА.

"Сьогодні кричать: "Лукашенко хоче надіслати в Україну своїх військовослужбовців!" Вже тисячу двісті разів казав, що в мене таких планів немає", - сказав Лукашенко.

Він також заявив, що на смерть білорусів нібито посилають якісь "втікачі".

"Це теж чиїсь діти. Але скаржитися нема кому. Я вас туди як президент не посилав. Нам там в Україні робити нічого. І посилати воювати туди людей нам немає необхідності. Чому мене в цьому звинувачують? Тому що самі туди посилають цих хлопців" , - сказав білоруський диктатор.

Нагадаємо, за даними розвідки, Лукашенко усвідомлює, що оголошення часткової мобілізації в республіці може призвести до соціального вибуху, тому білоруські спецслужби приховано вивчають можливу реакцію суспільства та готовність долучитися до протестних заходів у випадку мобілізації.

У ГУР переконані, що білоруський режим усвідомлює всю небезпеку прийняття ним рішення про відкрите приєднання до російської війни проти України. Саме через це Лукашенко продовжує робити гучні заяви та показувати Путіну, що своїми діями він виконує союзницькі зобов’язання, зокрема, - відволікає частину резервів ЗСУ від їхнього можливого застосування на фронті на сході та півдні України.

Раніше повідомлялось, що Росія перекинула в Білорусь дев'ять тисяч військових.